Altındağ'da türkü gecesi

Altındağlılar sanatseverler türkü gecesinde bir araya geldi. Türk Halk Müziği koro şefi İlkim Eylül İlk'in şefliğinde türküler seslendiren Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sadece Altındağlılara değil konsere gelen tüm Ankaralılara unutulmaz bir türkü şöleni yaşattı. Konserde Amasya'dan Kırşehir'e, Kars'tan Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanına ait türküler ve birbirinden güzel Anadolu ezgileri koro ve solo olarak seslendirildi. Türkülerin ritmiyle coşan sanatseverler, oturdukları koltuklarda tempo tutup, türkülere eşlik ettiler. Tamamı amatör kişilerden oluşmasına rağmen profesyonellere taş çıkaracak bir performans sergileyen Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, büyük beğeni topladı.

"Korolarımız mutluluğun adresi”

Altındağ Belediyesi korolarını çok başarılı bulduğunu her fırsatta dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Belediyemizin koroları her yaştan Altındağlı vatandaşımız için neşenin, sevginin ve umudun adresi. Bu korolar özellikle emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu korolara katılan Altındağlı hemşehrilerim, hayata yeniden başladıklarını, neşelerinin arttığını, adeta gençleştiklerini, hayattan çok keyif aldıklarını sık sık söylüyorlar. Biliyorum ki bu korolar sayesinde psikolojik olarak güçlenen, büyük acılarını unutan, hastalıklarını yenen ve hayata artık daha fazla umutla bakan değerli Altındağlı hemşehrilerimiz var. Onların bu mutluluğuna ve yaşam sevincine ortak olmak bizi de çok mutlu ediyor. Konserlerini çok beğeniyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.