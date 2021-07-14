Altındağ'da yaz okulları başladı

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri'ne bağlı yaz okulları başladı. Yaz okullarının ilk gününde Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da Altındağlı çocukların sevincine ortak oldu. Karapürçek Stadı'nda başlayan Yaz Okulu'nun neşesi Altındağ'ı sardı.

Altındağ Belediyesi, Altındağlı gençleri yaz okullarında buluşturdu. Altındağ Belediyesi gençlik merkezlerinin, yaz tatili boyunca 'Yaz Okulu' olarak faaliyet göstereceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağlı gençler yaz tatilinde; sanatla, sporla ve kültürel faaliyetlerle iç içe olacak. Bugün 40 farklı branşta 5 bine yakın çocuğumuz yaz okuluna başladı. Hepsi çok neşeli, hepsi cıvıl cıvıl. Onlar mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz" açıklamalarında bulundu.

Yaz okullarından faydalanmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak ve 18 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli. Gençlik merkezlerindeki yaz okullarında 10 - 18 yaş aralığında Altındağlı gençlerin ilgisini çekecek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok branşta kurslar açıldı. Okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, taekwondo, bağlama ve ney Altındağlı çocukların en çok ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. Altındağlı çocuklar ayrıca; drama, diksiyon, işaret dili, satranç, geri dönüşüm gibi kurslara da katılma imkanı bulabiliyor. Yaz okullarında tüm branşlarda kurslar ücretsiz.

Başkan Asım Balcı, "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak. Bu nedenle anne babalardan çocuklarını bu tür sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir" ifadelerini kullandı.