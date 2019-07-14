Altındağ'da yetenekler aranıyor

Altındağ Belediyespor bünyesinde açılan ücretsiz futbol okulları yoğun katılımla devam ediyor. Örnek Stadı ve Karapürçek Stadı'nda devam eden ücretsiz futbol okulunda 10-14 yaş arası 165 çocuk haftada 3 gün eğitim alıyor. Minik sporculara 4 uzman antrenör eşliğinde; grup uyumu, atletik ve oyun eğitimi, temel top tekniği gibi eğitimler veriliyor. Sosyalleşerek yeni arkadaşlar da edinen miniklerden yetenekli olanlar keşfedilerek Altındağ Belediyespor'un altyapısına kazandırılıyor. Yaz futbol okulları, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

“İyi bir gelecek hazırlıyoruz”

Altındağ'da her çocuğumuzun en az bir spor ve sanat dalıyla meşgul olmasını istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Açtığımız ücretsiz futbol okuluyla Altındağlı minikler yaz tatillerini sporla iç içe geçiriyor. Biz Altındağlı çocukların her anlamda iyi eğitim almasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Açtığımız ücretsiz futbol okulu da bunlardan birisi. Eğitim alan minik yetenekler uzman antrenörlerimizin tespitlerine göre Altındağ Belediyespor'un altyapısına kazandırılıyor. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlıyoruz” dedi.