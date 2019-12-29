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Altındağ'da yılbaşı öncesi denetim

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde bölgede bulunan eğlence mekanları, restoranlar ve kuruyemiş satıcılarını denetledi.


Altındağ Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta birimleri Altındağ genelinde 7 ekip ve 20 personelle eğlence mekânları, restoranlar ve kuruyemiş satılan dükkânlarda denetim gerçekleştirdi. İş yerlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, canlı müzik izin belgesi, ruhsat ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, evraklarında eksiklik bulunan ve gerekli temizlik koşullarını sağlamayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Altındağ Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini Altındağ genelinde sürdürecek.



"Ekiplerimiz görev başında”


Bölgedeki denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Rutin olarak yaptığımız denetimleri yeni yıla sayılı günler kala daha da artırdık. Halk sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda ekiplerimiz gerekli incelemeleri sürdürüyor. Ekiplerimiz yeni yıla girerken de görev başında olacak. Hemşehrilerimiz 444 39 19'u arayarak bize 7 gün 24 saat ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

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