Altındağ'da yoğun mesai

Altındağ'da kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler, Altındağ genelindeki sokak ve kaldırımlarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Kaldırımlarda biriken karlar temizlendi, buz tutan noktalar buzlardan arındırılarak yaya kaldırımları vatandaşlar için daha güvenli hale getirildi. Daha sonra ise detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. İlaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı, yollar ve çöp bırakma noktaları dezenfekte edildi. Boş alanlardaki çöp birikintilerini de bölgeden uzaklaştıran ekiplerin çalışmaları, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Hem hijyen hem güven

Tertemiz bir Altındağ için durmaksızın çalıştıklarını, yapılan çalışmalarla sokak, cadde ve kaldırımların hem temiz hem de güvenli olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Her gün Altındağ'ın sokaklarında, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Tüm mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyor, esnafımızın çayını içiyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bizden talepleri olursa tek tek dinliyoruz. Gerekli notları alarak ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda kar birikimi ve buzlanma sorunu vardı. Vatandaşlarımızdan bu konuda talep geliyordu. Biz de gelen talepler doğrultusunda, sık sık gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarının kapsamını daha da genişlettik. Tüm ekiplerimizi seferber ettik. Altındağ'ımız tertemiz oldu” ifadelerini kullandı.