İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altındağ'daki bıçaklı saldırının zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkentin Altındağ ilçesinde önceki gece karıştıkları bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayarak birinin ölümüne sebep olan yabancı uyruklu Y.

A.A. ve A.M.A., “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Altındağ Battalgazi Mahallesi'nde 18 yaşındaki Emirhan Y'nin hayatını kaybettiği, Ali Yasin G'in ise yaralandığı kavgada gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.