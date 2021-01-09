Altındağ'dan okçuluğa destek

Altındağ Belediyesi tarafından Doğantepe Mahallesi'nde temeli atılan okçuluk tesisinde sona gelindi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluğa gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek çocukların ve gençlerin ata sporu okçuluk ile tanışması ve içlerinden yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesinin kendileri için önem taşıdığını belirtti.

Altındağ olarak ata sporu okçuluğa sahip çıkacaklarını aktaran Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Altındağlı gençlerimizin, ileride milli dereceler almalarını ve ata sporumuz ile bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz. Eğer gençlerimiz onlara sunduğumuz bu imkanları iyi değerlendirir, planlı ve disiplinli çalışırlarsa, nice şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inanıyorum. Tesisin bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz."