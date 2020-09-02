Altındağ'ın parkları 24 saat güvenli

Altındağ'da parklara güvenlik kameraları yerleştiriliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan güvenlik kamerası sistemi sayesinde parklar artık 24 saat takip edilecek.

Altındağ'da güvenli parklar dönemi başlıyor. Seçim öncesinde Altındağlı vatandaşlardan bu konuda çok fazla talep geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Asım Balcı, “Vatandaşlarımız parkların günün her saatinde huzurla ve güvenle kullanılabilir olmasını talep ediyordu. Kendilerine bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağımıza dair söz vermiştik. Çok şükür, bu sözümüzü de tuttuk. Yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde parklarımızda artık 24 saat güvenlik sağlanacak, vatandaşlarımız ve çocuklarımız huzur içinde parklarda vakit geçirebilecek” dedi.

Altındağ'da parkların 7 gün 24 saat dikkatle takip edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Güvenlik kameraları emniyet tarafından da izlenecek. Yerleştireceğimiz kamera sistemleri sayesinde emniyet güçleri ve belediyenin yetkili personelleri parkları izleyebilecek ve olumsuzluklara anında müdahale edilmesi sağlanacak. Çalışmayı ilk etapta büyük parklarımızda başlattık. Malazgirt Parkı, Yunus Emre Parkı, Sedat Durgun Parkı, Celal Atik Parkı, Dr. Sadık Ahmet Ekiz Parkı, Deniz Feneri Parkı, Kosova Parkı, Beşikkaya Parkı, Nasrettin Hoca Parkı, Hacı Bektaş-ı Veli Parkı, Aliya İzzet Begoviç Parkı ve Çamlık Parkı ilk etapta kamera sistemi kurulan parklarımız. Altındağ genelinde belirlenen parklarda sistemin kurulumuna devam edilecek” ifadelerini kullandı.