Altındağ'ın parklarına yaz geldi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, parklarda yoğun bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Altındağ'ın parklarında yoğun bakım devam ediyor. Parkların kullanılmadığı süre boyunca bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklarda yoğun bir bakım çalışması başlattı. Vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan tam not aldı.

Düzenli ve bakimli yeşil alan

Altındağ Belediyesi ekipleri, parklardaki yabani otların temizliğini yaptı, ardından çim biçme işlemini gerçekleştirdi. Ağaç gruplarının da bakımlarını gerçekleştiren ekipler, parklardaki yeşil alanlara temiz ve bakımlı bir görünüm kazandırdı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asım Balcı, “Vatandaşlarımız uzunca bir zamanı evlerinde kapalı kalarak geçirdi. Bu süre zarfında parklarımızdaki kamelyaları kullanıma kapattık, hatta bankları bile kaldırmıştık. Yeni başladığımız kontrollü sosyal hayat kapsamında, parklarımız da yeniden kullanıma açıldı. Biz de Altındağ'ın parklarını vatandaşlarımız daha rahat ve güvenle kullanabilsinler diye, itinayla bakım ve onarımdan geçirdik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklar Altındağlılar için hem serinleme hem de sosyalleşme alanına dönüşüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın parklarda huzur içinde vakit geçirebilmeleri için yeşil alanlarımızı elden geçirerek bakım ve onarımlarını yapıyoruz" dedi.

“Çalışmalarımız devam edecek”

Ekiplerin hiç durmadan çalıştığını ve ilçe genelindeki parklarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Balcı, “Ekiplerimiz oldukça titiz bir biçimde çalıştı. Çimler biçildi, yabani otların oluşturduğu kötü görüntü giderildi. Rengarenk mevsimlik çiçekler ile çiçek partellerinin yenilenmesi gibi çalışmalarla, parklarımızdaki bitki ve ağaç gruplarında iyileşme sağladık. Ayrıca parklarımızda bulunan bank ve kamelya gibi donatı elemanları yeniden yerlerine yerleştirdik, gereken onarımları yaptık. Vatandaşlarımız temiz bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri bizim tek isteğimiz Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak, Altındağ genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.