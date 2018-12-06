Altındağlı çocuklar kendi filmlerinin kahramanı oldu

Bu yıl 24'üncü kez düzenlenen Altındağlı çocukların ise 5 yıldır katılım gösterdiği Film Festivali kapsamında “Çizgi Film Yapımı Atölyesi”ne katılan Altındağlı çocuklar, kendi filmlerinin kahramanı oldular.

Önder Rasim Özdenören ve Güneşevler Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezleri üyesi 10 Altındağlı genç, animasyon yapımcısı Elif Boyacıoğlu'ndan çizgi film yapım aşamalarını ve tekniğini öğrendi. Altındağlı çocuklar hem hayal dünyalarıyla hem de yetenekleriyle dikkat çekti. Animasyon atölyesi kapsamında öncelikle öğrencilerin videoları çekildi ve hologram video şeklinde düzenlendi. Daha sonra öğrencilerin her biri hikaye yazıp, hikayelerinin resimlerini film şeritlerinin üzerine çizdiler. Çizim yaptıkları film şeritlerini ise küçük kutulara yerleştirip duvara yansıtan Altındağlı çocuklar, kendilerinin yazıp çizdiği hikayelerini izleme imkanı buldu. İlk canlandırma filmlerini kendi elleriyle yapan Altındağlı çocukların sevinci görülmeye değerdi.

“Altındağlı çocuklar çok yetenekli”

Animasyon yapımcısı Elif Boyacıoğlu, çizgi filmin çok zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olduğunu söyleyerek, kısa gibi görünen filmlerin yapım aşamasının aylar hatta yıllar yıllar sürdüğünü belirtti. Animasyonu birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntü olarak tanımlayan Boyacıoğlu, sektörün Türkiye'de giderek geliştiğini kaydetti. Boyacıoğlu, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin çizgi filme gösterdiği ilgiyi çok takdir ettiğini belirterek, Altındağlı çocukların çok yetenekli olduğunu vurguladı.