Altındağlı çocuklar mülteci arkadaşlarıyla buluştu

Altındağ Belediyesine bağlı Özkent Akbilek Gençlik Merkezi öğrencileri, mülteci çocuklarla bir araya geldi. ASAM'daki tanışmayla başlayan “Mülteci Öğrencilerle Kaynaşma Etkinliği”, birbirinden eğlenceli oyunlarla devam etti. Daha sonra hem Altındağlı hem de mülteci çocuklar resim çalışmaları yaptı. En samimi duyguların ve düşüncelerin ortaya çıktığı programda çocuklara drama eğitimi de verildi. Eğitimler sonrası oynadıkları tiyatro oyunlarıyla hislerini açığa çıkaran çocuklar, dostluk çatısı altında buluştu. Ayrım gözetmeksizin kalplerinin tüm dünya çocuklarına açık olduğunu ifade eden Altındağlı çocuklar, yine gönülleri fethetti.

Özkent Akbilek Gençlik Merkezi üyelerinden Burak Davarcı, kaynaşmak ve dostluk adına güzel bir programa katıldıklarını söyledi. Mülteci çocukların zor süreçlerden geçtiğini hatırlatan Burak, el ele vererek bu zorlukların üstesinden gelebileceklerini belirtti. Burak, mülteci çocuklara herkesin aynı duyarlılığı göstermesini istedi.

Bir diğer üye Ebrar Nida Polat ise, “Biz, gençlik merkezinde arkadaşlarımızla zaten hep el eleyiz. Hangimizin yardıma ihtiyacı olsa koşa koşa gideriz. Bugün ise Suriyeli arkadaşlarımızla buluştuk. Onlarla sohbet ettik, oyunlar oynadık. Artık Suriyeli arkadaşlarımız da var” dedi.