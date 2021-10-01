Altındağlı çocuklar Polis Müzesi'ni gezecek

Altındağ Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezlerine üye 360 çocuk Polis Müzesi'ni gezecek.

Beşikkaya Mahallesi Erdem Bayezit Gençlik Merkezi ile başlayan müze gezisi, ekim ayının sonlarına kadar devam edecek. Toplamda 360 Altındağlı çocuk Polis Müzesi'ni görmüş olacak.

Altındağlı çocukların yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çocuklarımızı her gün 30 kişilik gruplar halinde müzeye götürüyoruz. Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesi olan bu müzede Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı'nın geçirdiği safhalara ait polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile belge ve fotoğrafları görebiliyorlar. Polisimizin 176 yıllık geçmişi burada sergileniyor ve büyük ilgi görüyor” dedi.

Başkan Balcı, “Bize her konuda olduğu gibi bu konuda da büyük destek olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.