Altındağlı çocuklar tiyatro ile buluştu

Altındağ Belediyesi, çocukları "Çiftlikte Parti Var" isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu.

İshak Tekgül tarafından yazılan, Teoman Tenikeci'nin yönetmenliğini yaptığı “Çiftlikte Parti Var" isimli müzikli çocuk oyunu Altındağlı çocukları güldürdü. Altındağ'daki okullarda öğrenim gören çocuklar, oyuna büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, birbirinden renkli kostümleriyle birbirinden sevimli hayvanları canlandıran oyuncularla bir araya geldi.

Tiyatro oyununu perşembe günleri Altındağ'daki okullardan gelen öğrencilerin izleyeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Oyunumuz cumartesi günleri ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halka açık oynanacak. İzlemek isteyen herkesi cumartesi günleri saat 13.00'de Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sanata yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Balcı, Altındağ Belediyesi'nin sunduğu tüm bu imkanların ücretsiz olduğunu vurgulayarak, herkesi bu faaliyetlere katılmaya davet etti.