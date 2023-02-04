Altındağlı çocukların tiyatro keyfi

Ankara Altındağ Belediyesi ara tatil döneminin son günlerini yaşayan Altındağlı çocukları "Oynasın da Büyüsün" isimli tiyatro oyunuyla ücretsiz olarak buluşturuyor.

Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, çocukların tiyatro izlemesi için seferber oldu. Altındağlı çocuklar, tiyatro sayesinde hem eğlendi hem de öğrendi. “Oynasın da Büyüsün” isimli çocuk oyunu minik izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Tiyatro keyfi ücretsiz

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Tiyatro oyunumuz Çarşamba ve Perşembe günleri 11.00 ve 13.00 seanslarında, Cumartesi günleri ise 12.00 seansında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halkımıza açık ve ücretsiz olarak sahneleniyor. İzlemek isteyen herkesi, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne bekliyoruz” dedi.

"Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli"

Altındağ Belediyesi'nin sunduğu tüm bu imkanların ücretsiz olduğunu vurgulayan Balcı, “Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.