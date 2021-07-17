Altındağlı genç sporcu Gürcistan'dan bronz madalyayla döndü

Altındağ Belediyesi sporcusu Refik Kartal, Avrupa Yıldız Erkekler Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Altındağlı genç sporcu Kartal, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldız Erkekler Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Altındağ'dan başarılı gençler çıktıkça büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hep söylediğim ve inandığım gibi geleceğin şampiyonları Altındağ'dan çıkacak inşallah. El ele vereceğiz, Altındağ'da; boks, tekvando, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol ve futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Bunun yanında da tabi ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz inşallah. Genç sporcumuz Refik'i, onu yetiştiren hocalarını ve ailesini tebrik ediyorum” dedi.