İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altındağlı gençler sahnede

Altındağlı gençler, sahneledikleri “Nostalji” isimli tiyatro oyunu ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.


Altındağ Belediyesi gençlik merkezlerine üye gençler ve “Kale'nin altın çocukları tiyatro topluluğu” bir araya geldi. Önder Mahallesi Rasim Özdenören, Çamlık Mahallesi Cahit Zarifoğlu, Ulubey Mahallesi Ertuğrul Gazi Gençlik Merkezlerine üye gençler ve kalenin altın çocuklarından oluşan 40'a yakın öğrencinin bulunduğu tiyatro topluluğu, profesyonel oyunculara adeta taş çıkardı. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Nostalji” isimli tiyatro oyunuyla herkesi kendilerine hayran bırakan gençler, ayakta alkışlandı.



“Altındağlı evlatlarımızla gurur duyuyoruz”


Altındağlı gençlerin her alanda imza attıkları başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağlı gençlerin sahneye koyduğu tiyatro oyunlarını izlemekten büyük keyif aldığını belirtti. Başkan Balcı, “Altındağlı gençlerimizin sahnelediği oyunları, çeşitli etkinliklerini daha önce de izledim, gerçekten çok etkilendim. Hepsi gerçekten çok başarılı, profesyonel birer tiyatro sanatçısı gibi performans sergiliyorlar” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.