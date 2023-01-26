Altındağlı gençlerden resim sergisi

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye olan gençlerin resim sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde açıldı.

Altındağ Belediyesi, bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençlerin resim sergisi, Güneş Sanat Galerisi'nde açıldı. Hacettepe Mahallesi Fener Sokak'ta bulunan Güneş Sanat Galerisi'nde Altındağlı gençlerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Gençler çok başarılı ve yetenekli”

Altındağlı gençlerin pek çok alanda olduğu gibi sanat alanında da çok yetenekli olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, gençlik merkezinde üye gençlerin çok başarılı ve çok yetenekli olduğunu belirterek, “Sömestr tatilini de faydalı uğraşlarla, anlamlı etkinliklerle, kültür ve sanat etkinlikleriyle değerlendiriyorlar. Ortaya çıkardıkları eserler gerçekten çok güzel. Herkesi Hamamarkası'na, Güneş Sanat Galerisi'ni ziyaret etmeye ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu sergiyi görmeye davet ediyorum" dedi.