Altındağlı gençlerle kış pikniği

Altındağ kütüphanelerinde ders çalışan Altındağlı gençler, Çamlıdere Aluçdağı Milli Parkı'nda kış pikniği yaptı. Gençlerin neşesine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu.

Altındağlı gençler kış pikniğinde buluştu. Yoğun sınav maratonunda ter döken ve gününün büyük bir bölümünü mahalle kütüphanelerinde ders çalışarak geçiren Altındağlı gençler, sınav maratonuna kısa bir mola verdi. Çamlıdere Aluçdağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kış pikniği, neşe dolu anlara sahne oldu. Başkan Balcı karlar üzerinde eğlenen gençlere elleriyle yemek servisi yaptı.

“Onlar yeter ki mutlu olsun”

Altındağlı gençlerin gününün büyük bir bölümünü kütüphanede geçirdiğini hatırlatan Başkan Balcı, “Sık sık kütüphaneleri ziyaret ediyor ve gençlerimizle sohbet ediyorum. Görüyorum ki; her biri büyük özveriyle ders çalışıyor, sınavlara hazırlanıyor. Biraz dinlenmeyi, biraz da eğlenmeyi fazlasıyla hak ediyorlar. Biz de gençlerimiz biraz rahatlasın, hem eğlensin, hem de değişik bir gün geçirsin istedik. Onlar için bir kış pikniği organize ettik. Karlar üzerinde yemek yedik. Hepsi de çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca, bizler de mutlu olduk tabii ki" dedi. Gençlerin hedeflerine giden yolda mutlu olabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını da söyleyen Başkan Balcı, “Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarsın. Biz daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.