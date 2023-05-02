İhlas Haber Ajansı

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Altındağlı judocular kuşaklarını bağladı

Altındağlı genç judocular kurs dönemini başarıyla tamamlayarak kuşaklarını bağladı.


Altındağ Belediyesi tarafından Beşikkaya Mahallesi'nde hizmete açılan spor merkezinde judo kursuna katılan 170 sporcu, kuşaklarına kavuştu. Genç sporcular kuşak bağlayarak sertifikalarını aldı. Sporcuların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.



Şampiyonların adresi Altındağ


Altındağ'ın yatırımların olduğu gibi şampiyonların da adresi olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, genç sporcuları tebrik etti. Balcı, “Bu spor tesislerini hizmete açarken, her birinin yeni şampiyonların adresi olacağına inancımız tamdı. Bu düşüncemizi de her yerde sık sık dile getirdik. Artık görüyoruz ki spor tesislerimiz amacına ulaşmış. Çok şükür ki hayallerimiz gerçeğe dönüşmüş. Altındağ'da çok kısa sürede yüzlerce başarılı sporcu, genç ve azimli judocular yetiştirmişiz” dedi.

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