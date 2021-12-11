Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde açılan İngilizce kursunda, 65 Altındağlı kadın yabancı dil öğreniyor.

Altındağlı kadınlar İngilizce öğreniyor. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde diksiyondan okuma yazmaya, meslek edindirme kurslarından hobi kurslarına kadar pek çok değişik alanda derslere katılma imkanı bulan Altındağlı kadınlar, İngilizce'ye de merak saldı. Altındağlı kadınlar, İngilizce kursuna büyük ilgi gösterdi.

“Haydi İngilizce kursuna”

Altındağlı kadınların İngilizce kursuna gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde açtığımız kurslar, bu zamana kadar binlerce kadının hayatını değiştirdi. Bu kurslara katılan kadınlar okuma yazma öğrendi, meslek öğrendi, bir hobi edindi, yeni bir beceri kazandı, hepsinden önemlisi hayata farklı bir pencereden bakmaya başladı. Kadınlar, fırsat verildiğinde ne kadar hevesli olduklarını her defasında gözler önüne serdiler. Bu nedenle İngilizce kursuna gösterdikleri büyük ilgi bizleri şaşırtmadı” dedi.