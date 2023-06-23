Altındağlı kadınlar Konya'da

Hem yaşadıkları şehri, hem de Türkiye'yi keşfe çıkan Altındağlı kadınların Konya gezileri başladı.

Altındağlıların kültür gezileri devam ediyor. Her geçen gün yeni rotalar eklenen geziler, Altındağlı kadınların büyük beğenisini topluyor. Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında Konya'da maneviyat dolu bir geziye çıktı. Altındağlı kadınlar, Japon Parkı'nda yapılan kahvaltının ardından gün içerisinde; Mevlana Müzesi, Şems Tebrizi Türbesi, Alaaddin Camii, Sultanlar Türbesi, Sultanlar Namazgâhı, II. Kılıçaslan Köşkü, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Sille'yi gezme fırsatı buldu.

Geziler devam edecek

Altındağlı kadınlar için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağlı kadınlarımızı maneviyat dolu bir geziye çıkardık. Gez dünyayı, gör Konya'yı demişler Biz de Altındağ'da herkesin Konya'yı yakından görmesi ve gezmesi için, Altındağlı kadınlarımızı kafileler halinde Konya'ya götürüyoruz. Herkes çok memnun. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı. İlerleyen günlerde başka şehirler de rotamıza eklenecek. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edecek” dedi.