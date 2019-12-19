İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altındağlı kadınlar opera dinledi

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen “Müze Konserleri” kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde opera dinleme imkanı bulan Altındağlı kadınlar, farklı bir gün yaşadı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen “Müze Konserleri” kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde opera dinleme imkanı bulan Altındağlı kadınlar, farklı bir gün yaşadı.


Piyanist Hande Uçar'ın notalarına sesleriyle eşlik eden Soprano Hülya Kazan, Tenor Oğuz Sırmalı ve Okan Başel tarafından gerçekleştirilen konser, Altındağlı kadınların büyük beğenisini topladı. Altındağlı kadınların hayatın farklı renkleriyle tanışması için önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ'da kadınların pek çoğu, hayat telaşı nedeniyle sosyal ve sanatsal etkinliklerle fazla buluşma imkanı bulamamış. Altındağ Belediyesi olarak onları farklı etkinliklerle buluşturmaya, sosyal hayatın farklı platformlarında yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Opera konseri de bu nedenle önemli bir etkinlik. Pek çoğu bu deneyimi ilk kez yaşadı, çok mutlu oldu” dedi.


Başkan Balcı "Merkezler sayesinde hayatları daha da renkli bir hale gelen kadınların çocuklarına olan yaklaşımları da değişiyor. Hayatı değişen anne, bu değişimi çocuklarına da yansıtıyor. Anneler sayesinde daha fazla çocuğumuz sanatsal ve kültürel etkinliklere ilgi duyuyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.