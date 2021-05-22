Altındağlı kadınlara 'Pandemi sürecinde depresyondan nasıl korunabiliriz?' semineri

Altındağlı kadınlar bu sefer de "Pandemi sürecinde depresyondan nasıl korunabiliriz?" konulu seminerde bir araya geldi.

Altındağ Belediyesi çevrimiçi seminer maratonuna devam ediyor. Altındağlı kadınlar "Pandemi sürecinde depresyondan nasıl korunabiliriz?" konulu seminere katıldı. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülsüm Ançel ve Dr. Yasemin Çekiç tarafından verilen eğitim seminerinde, pandemi sürecinde hayatımızda nelerin değiştiği, bu süreçte yaşadığımız sorunlar, yaşadığımız sıkıntıların depresyon olup olmadığının ayrımını yapabilmek için depresyonun belirtilerini tanımlama gibi konular ele alındı.

Pandeminin herkesin hayatını farklı boyutlarda etkilediğini söyleyen uzman eğitimciler, depresyon belirtilerinin olması durumunda, mutlaka tedavi için başvurulması gerektiğini vurguladı. Depresyondan korunmak için günlük yaşamda neler yapılabileceğine ilişkin önerilerde bulunan Gülsüm Ançel ve Yasemin Çekiç şunları kaydetti:

"Depresyonun kişisel hayatlarımıza zarar vermemesi için yakınlarla ve çevreyle etkileşim, farklı iletişim araçları kullanılarak devam ettirilmeli. Pandemi ile ilişkili haber ve bilgiler güvenilir kaynaklardan alınmalı, gereksiz ve abartılı bilgilere itibar edilmemeli. Bu tarz haberlere gün içinde sınırlı süre ayrılmalı. Düzenli ve yeterli sürede uyumaya özen gösterilmeli, egzersiz yapılmalı ve öz bakım aksatılmamalı. Yaşamımıza yeni aktiviteler ve hobiler eklemek de bu süreçte çok önemli. Pandeminin oluşturduğu belirsizlik duygusuna karşı, 'yapılacaklar' listesi oluşturmak, sevdiklerimizle planlı ve kaliteli zaman geçirmek ve bir hayvanın bakımıyla ilgilenmek de bu süreçte depresyondan korunmak için çok iyi gelebilir. En önemlisi ise düzenli, istikrarlı ve olumlu aile içi etkileşim."

Depresyonun belirtilerinin yoğun bir biçimde görülmesi ve bireysel olarak baş edilememesi gibi durumlarda muhakkak bir profesyonel yardım alınması gerektiğini de ifade eden uzmanlar, seminerin sonunda katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.