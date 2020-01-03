Altındağlı kadınlardan çocuklara yeni yıl hediyesi

Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi kadınlar, kendi elleriyle yapıp sattıkları gözlemelerden elde ettikleri parayla ihtiyaç sahibi çocuklar için bot ve mont aldı. Çocuklara yeni yılın ilk hediyesini veren kadınlar kalpleri ısıttı.

İhtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdükleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Nilüfer Günaydın, “Yapıp sattığımız gözlemelerden elde ettiğimiz gelirle çocukları mutlu edecek bot ve kışlık montlar aldık. Havalar giderek soğuyor, çocuklarımız üşümesin istedik. Altındağlı kadınlar olarak çocukların yüzünün gülmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” dedi. Günaydın, “Bizim bu yardımları yapabilmemiz için bize bu imkanları sunan Altındağ Belediyesine ve başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Altındağ'ın çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, Altındağlı kadınları özverili davranışlarından dolayı tebrik etti. Balcı, “Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı. Bu nedenle Altındağlı kadınlarımıza böyle güzel bir yardım yaptıkları için teşekkür ediyorum” dedi.