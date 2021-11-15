Altındağlı kadınlardan epoksi atağı

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi devam ediyor. Proje kapsamında, mesleki danışmanlık da alan kadınlar, bu alanda uzman işyerlerini de ziyaret ediyor.

Altındağlı kadınlar epoksi alanında da atağa kalkıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gören "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin ikinci etabı devam ediyor. Mesleki danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Merve Ahşap firmasına ziyaret gerçekleştiren Altındağlı kadınlar, işin inceliklerini ustalarından öğrendi. Kadınlar, yerinde seminer uygulamasıyla hem kendilerini, hem de becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Altındağlı kadınların sevincine, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Başkan Balcı kursiyerlerin ürünlerinden oluşan satış bölümünü ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

“Her alanda zirvede”

Epoksi projesi kursiyerlerine her alanda kendilerini geliştirme fırsatı sunduklarını söyleyen Başkan Balcı "Kadınların epoksi alanında çalışmaları devam ederken, bir taraftan da girişimcilik, e-ticaret, pazarlama gibi alanlarda deneyim kazanmalarına yönelik mesleki danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Bu nedenle kursiyerlerimiz, sektörün önemli isimlerinden olan Merve Ahşap yetkilileriyle Siteler'deki mağazalarında buluştu. Seminer kapsamında uygulamalı ve teorik bilgileri bizzat yerinde, işin ustalarından öğrendiler. Biz de onların sevincine ortak olduk. Heveslerini, ilgilerini ve ortaya çıkardıkları ürünlerini görmekten çok mutlu olduk. Hepsinin eline, emeğine sağlık” dedi.

Bu seminer programları sayesinde, işveren ve kursiyerler arasında bağlantı kurulduğunu da belirten Başkan Balcı, "İşverenler kursiyerlerimizi, kursiyerlerimiz ise istihdam olanağı olan işletmeleri yakından tanıyor. Böylelikle kurs bitiminde, istihdam olanaklarının artması da hedefleniyor" ifadelerini kullandı.