Altındağlı kadınların yeni rotası İstanbul

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde İstanbul'u gezdi.

Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı kadınlar, şimdi de İstanbul'u keşfe çıktı. İstanbul'un tarihi ve turistik alanları ile camileri ziyaret eden kadınlar, hem keyif hem de maneviyat dolu bir gün yaşadı. Kadınların ilk durağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu. Sabah namazını burada kılan kadınlar, Sultan Ahmed Camii ve meydanından geçerek kahvaltıya, kahvaltı sonrasında da Ortaköy Camii'ne gitti. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri ve Zembilli Ali Efendi Hazretleri'nin kabirlerini ziyaret ettikten sonra Fatih Camii'ne geçen kadınlar, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni de ziyaret etti. Eyüpsultan Camii, Eyüp Sultan Hazretleri ve civarındaki eserleri de ziyaret eden kadınlar, akşam yemeğinin ardından İstanbul'dan ayrıldı.

Altındağlı kadınların kültürel ve turistik gezilerinin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Biz önceliğimizi Ankara'ya ve çevre illerimize vermiştik. İstanbul'u da rotamıza ekleyerek Altındağlı kadınlarımızı maneviyat dolu bir geziye çıkardık. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı. İlerleyen günlerde başka şehirler de rotamıza eklenecek. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.