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Altındağlı lise öğrencilerinden Mehmet Akif Ersoy sergisi

Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin fotoğraf ve resim sergisi Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin fotoğraf ve resim sergisi Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sergi Salonu'nda açıldı.


Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy konulu fotoğraf ve resim çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sergi Salonu'nda açılan sergi, büyük beğeni topladı. Proje Koordinatörü İmdat Sevinç, proje öğretmenleri Ülkü Liman ve Gürsel Sütemen önderliğinde, fotoğraf ve resim sanatını, milli birlik ve beraberlik duygularıyla birleştiren öğrenciler, imza attıkları eserlerle tam not alırken, sanat severler 28 Mayıs tarihine kadar açık olacak sergiyi ziyaret edebilecek.

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