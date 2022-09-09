Altındağlı minikler ebru yaptı

Gönüllü resim öğretmeni sayesinde ebru sanatıyla tanışan 7-13 yaş arasındaki Altındağlı çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı. Ebru sanatına yakın ilgi göstererek birbirinden güzel eserlere imza atan çocuklar, ebru sanatını çok sevdiklerini dile getirdi.

"Hem eğlendiler hem öğrendiler"

Altındağlı çocukların sanatın her türlüsüne ilgi göstermesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Çocuklarımız, gençlik merkezlerimizde sanatın her dalıyla tanışma ve deneyim kazanma imkanı buluyor. Bu tarz etkinliklere büyük ilgi gösteriyorlar. Ebru sanatını da yakından tanıdılar, deneme imkanı buldular ve çok sevdiler. Suyun üzerine birbirinden güzel desenler çıkardılar. Hem eğlendiler hem de öğrendiler. Altındağlı çocuklarımızı ve onlara emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.