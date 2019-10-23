Altındağlı minikler sanatla büyüyor

Altındağlı çocukların sanat ve kültürel faaliyetlerle büyümesi için çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, çocukları çok erken yaşta sanatın çeşitli dallarıyla tanıştırıyor. Bu kapsamda, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerine devam eden öğrenciler “Pandomim” sanatı ile tanıştı. Pandomim sanatçısı Ünal Pekel, kreş öğrencilerine neşe dolu bir gün yaşattı.

Neşe dolu eğitim

Altındağ Belediyesi'ne bağlı Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerine devam eden minikler neşe dolu bir gün geçirdi. Pandomim sanatçısı Ünal Pekel, çocukları kahkahaya boğdu. İlk olarak hazırlanma aşamalarını çocuklara birebir gösteren Pekel, daha sonra sergilediği gösteriyle çocuklara keyifli anlar yaşattı. Zaman zaman miniklerin de katılımıyla renklenen gösteri, çocuklara keyif dolu bir gün yaşattı.

“Çocuklarımızın dünyası daha da güzelleşecek”

Sanat, kültür ve sporla büyüyen çocukların daha mutlu bir hayat süreceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ'da her yaştan vatandaşımızın eğitimi ile yakından ilgileniyor, kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle buluşmaları için büyük çaba harcıyoruz. Kreşlerimizde öğrenim gören miniklerimiz de bu hafta pandomim adı verilen sözsüz tiyatro ile tanıştılar. Geçtiğimiz hafta ise biraz daha yaşça büyük gençlik merkezi öğrencilerimiz kukla sanatının en güzel örneklerini 3 gün süreyle izledi. Çocuklarımızın hayatında yeni pencereler açmaya, onların dünyasını daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.