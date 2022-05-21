AltınFest'te İlyas Yalçıntaş'ın şarkıları hep bir ağızdan söylendi

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen AltınFest'te, binlerce başkentli İlyas Yalçıntaş şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Başkent Millet Bahçesi'nde 4 gün sürecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, binlerce Ankaralıyı bir araya getirdi. Gündüz alanda birbirinden eğlenceli etkinliklere katılan ziyaretçiler, akşam ise İlyas Yalçıntaş konseri ile coştu. Sevilen sanatçı, şarkılarını binlerce kişi ile söyledi.

Festivalin ikinci gününde Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören genç sporcuların judo ve tekvando gösterileri, sahne etkinlikleri, okçuluk yarışmaları, etnospor faaliyetleri, deneyim alanları ile ritim şovları, Ankaralıların büyük beğenisini topladı. Ankaralılar adeta Başkent Millet Bahçesi'ne akın etti. Ziyaretçiler, slot car, sahne gösterileri, spor gösterileri, sanat atölyeleri, Formula-1 simülasyonu ve karaoke etkinlikleriyle keyif dolu anlar yaşadı.

İlk konser konuğu İlyas Yalçıntaş

Üç gün üst üste ünlü isimlerin sahne alacağı konser programının başlangıcını İlyas Yalçıntaş verdi. Binlerce Ankaralı, Yalçıntaş'ın sevilen şarkıları eşliğinde festival coşkusunu yaşadı. Yalçıntaş şarkılarını, binlerce kişi ile söyledi.

AltınFest'te konser programı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Tuğba Yurt ve 22 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Kıraç'la devam edecek.