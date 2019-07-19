Altınköy'de hasat vakti

Altınköy'de düzenlenecek hasat şenliğinde Ankaralılar, buğdayın ekmek olma yolcuğuna tanıklık edecek.

Köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serecek olan “5. Hasat Şenliği”, 20 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Köy meydanında bileylenen tırpanlar ile maniler eşliğinde buğday tarlasına yürüyen katılımcılar, burada ekinleri biçecek. Daha sonra biçilen ekinler harman yerine taşınacak ve burada atlar ile düven sürülecek. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, eşekler ile su değirmenine taşınacak. Su değirmenine taşınan buğdaylar, burada öğütüldükten sonra una, daha sonra da ekmeğe dönüşecek.

Etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, buğday tanesinin ekmek olma yolculuğuna yakından şahitlik etmiş olacak. Köy ritüellerinin ve köy geleneklerinin tanıtıldığı etkinlikler bu kadarla sınırlı kalmayacak. Hızar atölyesinde tomruk biçilmesinden çamaşırhanede maniler eşliğinde çamaşır tokaçlamaya, buğdayın ayıklanmasından dibekte buğday dövmeye kadar köy hayatının zengin mirası da gelecek nesillere aktarılacak. Gün boyu devam edecek olan şenlikte misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.