İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınköy'de hasat yapıldı

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, hasat yapıldı.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde, hasat yapıldı.


Geleneksel köy hayatının yaşandığı ve ziyaretçilere tüm ayrıntılarıyla yaşatıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi'nde hasat bereketi yaşandı. Hasadı yapılan Altınköy buğdayı, ekmek olma yolculuğuna başladı.



Ziyaretçilerle paylaşılıyor


Her yıl gerçekleştirilen hasadın köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz gibi, ekinler biçildi. Daha sonra biçilen ekinler harman yerine taşındı ve burada atlar ile düven sürüldü. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, eşekler ile su değirmenine taşındı. Su değirmenine taşınan buğdaylar burada öğütüldükten sonra una dönüştü. Bu unlar daha sonra ekmeğe dönüşecek ve yine Altınköy'e gelen ziyaretçilerimizle paylaşılacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.