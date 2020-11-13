Altınköy'ün dokuzuncu misafiri Haymana

Başkent'in ilçelerini Altınköy'de misafir eden Altındağ Belediyesi'nin bu haftaki konuğu Haymana oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz" dedi.

Ankara'nın ilçeleri, turizm değerleri, kültürleri ve tadına doyulmaz lezzetleriyle Altınköy'de geleneksel Ankara rüzgarları estiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Haymana da yerini aldı. Haymana Belediyesi'nin tanıtım standını ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Balcı ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut birlikte açtı.

"Kendilerini burada görmekten dolayı çok mutlu olduk"

Konuk her ilçe belediyesinin Altınköy'e değer kattığını söyleyen Başkan Balcı, "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı ve Nallıhan Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköyümüzün ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi. Biz de kendilerini burada görmekten dolayı çok mutlu olduk. Haymana dünyaca ünlü, çok önemli bir kaynağa sahip. Haymana'nın şifalı suları çok değerli bir sağlık kaynağı. Altınköyümüze hem renk hem de sağlık kattılar. Haymana'yı yakından tanımak isteyen herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı ve Nallıhan'ın ardından Altınköy'ün dokuzuncu misafiri olan Haymana Belediyesi'nin standı Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.