Altınok, bir yandan sokaklarda, bir yandan da makamında tebrikleri kabul ediyor

Keçiören Zehra Onat Camii Kur'an kursu öğrencileri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Parkları, pazarları, sokakları gezerek esnafla ve vatandaşla buluşmalarını hız kesmeden sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir yandan da tebrik ziyareti için makamına gelen misafirleriyle buluşuyor. Altınok'un en renkli misafirleri ise Keçiören Zehra Onat Camisi'nde faaliyet gösteren, 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim veren Kur'an Kursu öğrencileri oldu. Altınok, minik öğrencileri ve Kur'an öğretmenlerini makamında ağırlarken, etrafında toplanan öğrencilerden birinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması Başkan Altınok'tan büyük beğeni aldı.

Devir teslim töreninin ardından Keçiören'in huzurlu ve güvenli olması için dur durak bilmeden sokaklarda ve pazarlarda vatandaşlarla sohbet eden, talepleri dinleyen ve çözüm için vatandaşlarla dertleşen Başkan Altınok, bir yandan da tebrik ziyareti için makamına gelen vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini misafir etmeyi sürdürdü. Tebrikleri kabul eden Başkan Altınok'u minik öğrenciler de yalnız bırakmadı. Altınok, ilk olarak Keçiören Zehra Onat Camii altında 4-6 yaş arası çocuklara eğitim veren Kur'an Kursu öğrencelerini ve öğretmenlerini makamında ağırladı. Minik öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları çiçekleri Başkan Altınok'a takdim ederek, "Turgut dede” diye tezahürat yaptı. Altınok, etrafında kümelenen öğrencilerden birinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması üzerine duygulandı ve minik çocuğu alkışlayarak tebrik etti.

Altınok, minik öğrencilere sevgi gösterisinde bulunurken Kur'an öğretmenlerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında eğitimin ne denli önemli olduğunu minik evladımız İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuyarak gösterdi. Biz de Keçiören'imizde eğitimi ve kültürel faaliyetleri geliştirmek için geçmişte olduğu gibi bugün de seferber olacağız. Öğretmenlerimizin böylesine güzel nesiller yetiştirdiğini görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Vatanına, milletine, bayrağına ve dinine bağlı gençler yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah başarılarını daim etsin.”

Adaylık döneminde birçok kesimi temsil eden sivil toplum kuruluşundan büyük destek gören Başkan Altınok, Balâlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım'ın ve yönetim kurulu üyelerinin tebriklerini kabul etti. Altınok daha sonra Meşe Köylüler Derneği Başkanı Ramazan Gürbüz'ün ve yönetim kurulu üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Dernek temsilcileriyle bir süre sohbet eden ve seçim sürecinde kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Altınok, “Hemşehrilerimiz makamımıza gelerek bizleri onurlandırdı. Seçim sürecinde bizlere destek veren Balâlılar Kültür ve Dayanışma Derneğine, Meşe Köylüler Derneğine ve bizlere destek veren, vermeyen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yerel yönetimde başarılı olmak için sivil toplum kuruluşları ile uyumlu ve dayanışma içerisinde olmak şarttır. Biz de bu uyumu hizmet süremiz boyunca inşallah en güzel şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.