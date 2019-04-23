Altınok: “Çocuklar, milletlerin ve devletlerin geleceğidir”

Çocuklar, milletlerin ve devletlerin geleceğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Keçiören İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Keçiören Kaymakam Vekili İhsan Kara, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, muhtarlar, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

“Cumhuriyet tarihimizin ilk Genelkurmay Karargâhı Keçiören'dedir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yapılan protokol konuşmalarında kürsüye gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “23 Nisan, Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği bir bayramdır. Bugün aynı zamanda TBMM'nin açılışının 99'uncu yılını kutluyoruz” dedi.

Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

“23 Nisan, devletimizin istikbalini bütün dünyaya duyurduğumuz bir gündür. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ve doğuşunu dünyaya haykırdığımız gündür. Kurtuluş savaşımızda Keçiören çok önemli bir yere sahiptir. Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde önce Ulus'a gidiyor. Valimizi ve müftümüzü ziyaret ettikten sonra Saman Pazarı'nda at satan esnaflarla buluşuyor. Kurtuluş savaşı için para toplanıyor. Toplanan paralar tutanakla Atatürk'e teslim ediliyor. Atatürk daha sonra Keçiören'e, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün olduğu Karargâh Tepe Mahallesine geliyor. Cumhuriyet tarihimizin ilk Genelkurmay Karargâhı Keçiören'dedir. Atatürk Milli Mücadeleyi, Kurtuluş Savaşını 6 ay süreyle Keçiören'den yönetiyor. Devletimizin kurtuluşunda Keçiören'imizin çok farklı bir yeri vardır. İnşallah bu yıl 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişini çok farklı bir şekilde, coşkuyla kutlayacağız.”

İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı

Altınok, “Çocuk deyip geçmeyelim, çocuklarımız geleceğimizdir” ifadelerini kullanarak konuşmasına şöyle devam etti:

“İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı. Ahmetler, İsmailler, Mahmutlar hep 10 yaşında, 12 yaşındaydılar ve savaştılar. Kütahya Gediz'de Hayriye Onbaşı 12 yaşındaydı. Sevgili çocuklar, Atatürk'ü iyi anlamak ve iyi tanımak lazım. Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra soruyorlar, ne düşünüyorsun diye. O da, ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyor. İnşallah rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden sizleri çok seviyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu bayram milletimizin ve devletimizin aynı zamanda gelecek bayramıdır. Geleceğiniz aydınlık ve mutlu olsun. Devletimizi ve cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”

Okul Müdürü Er: “Oyun alanımız hemen yapıldı”

Keçiören İlkokulu Müdürü Zeynep Baran Er de konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Başkan Altınok'a makamındaki ziyarette okulları için talep ettiği oyun alanının hemen yapıldığını belirterek Altınok'a teşekkür plaketi verdi.

Elif Sude Karataş ve Burak Güven isimli öğrencilerin sunuculuğunu yaptığı coşkulu kutlama programında halk oyunları ve bale gösterisinin yanı sıra şiirler okundu.

Makamında öğrencileri ağırladı

Başkan Altınok daha sonra makamına geçerek kendisini ziyarete gelen Keçiören Osman Hamdi Bey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Eylül Gül'ü, 23 Nisan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Berat Efe Bilgiç'i, Gülümse Anaokulu öğrencilerinden Eymen Karaca ve Mina Parkın'ı makam koltuğa oturttu. Başkan Altınok ve öğrencilerin sohbeti renkli geçerken öğrenciler, temsili olarak bir süre Keçiören Belediye Başkanlığını üstlendi. Gençlerin taleplerini de dinleyen Altınok, “Geleceğimizin cumhurbaşkanlarını, başkanlarını, milletvekillerini makamımıza oturttuk. Geleceğimiz geçlerimize emanet” dedi.

Öğrencilerle ağaç dikti

Başkan Altınok daha sonra Çiçekli Mahallesi Akten Sokak'ta minik öğrencilerle birlikte ağaç dikme törenine katıldı. Başkan Altınok, “Keçiören'in cadde ve sokaklarında ağaçlandırma seferberliği başlattık. Çocuklarımıza armağan edilen bu güzel günde de geleceğimize daha yeşil bir Keçiören bırakmak için öğrenci kardeşlerimizle birlikte ağaç dikip, ilk can suyunu verdik. Minik kardeşlerimizden de bu diktiğimiz ağaçları koruyacaklarına dair söz aldık” diye konuştu.

Başkan Altınok daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Milli Eğitim Müdürlüğü Şura Salonu'ndaki 23 Nisan Kutlama Programına katıldı.