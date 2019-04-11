Altınok: “Estergon Kalemiz turizmin göz bebeği haline gelecek”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi'nin daha aktif kullanılması için bakım ve onarım çalışmasını bir an önce bitirmek istediklerini kaydederek, “Estergon Kalemiz, tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına önayak olan, Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı motiflerle yeniden turizmin göz bebeği haline gelecek” dedi.

Kültürel, sanatsal ve turistik faaliyetlerin Keçiören'de yaygınlaştırılması için 2005 yılında Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilerek hizmete açılan Estergon Türk Kültür Merkezi'nde ve çevresinde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Keçiören'e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için öncelikle var olan tesislerin verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Başkan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Estergon Kalemiz, 14 yıl önce inşa ettiğimiz bir eserimizdi. Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı bir mekân olarak tasarlanan kalemizde 2005-2009 yılları arasında özellikle akşam olduğu zaman kırmızı plakalı araçlardan geçilmiyordu. Birleşmiş Milletler gibiydi. Gecekondular kenti olan bir Keçiören'i modern bir Keçiören haline getirdiğimiz dönemde ilçemizi taçlandırmak için tarihimize ve kültürümüze atıfta bulunarak inşa etmiştik. 2005'ten 2009'a kadar içerisinde bulunan dükkanlarla, Ören Köşk katıyla, Ankara'ya kuşbakışı hakim olan seyir terası ve kümbetiyle turistik bir cazibe merkeziydi. Keçiören'in ekonomisine katma değer katan bu eserimizin yeniden canlanması gerekiyor. Estergon Kalemiz, tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına önayak olan, Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı motiflerle yeniden turizmin göz bebeği olacak.”

Keçiören'in Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Bülbüller Sokağı güzergahında bulunan Estergon Türk Kültür Merkezi, içerisinde bulunan müze ile Türk tarihinin ve kültürünün günümüzde yaşatılmasına imkân tanıyan içerisinde bulunan dükkan katı, Ören Köşk katı (restoran), seyir terası ve kümbetiyle oldukça estetik bir eser. Estergon Türk Kültür Merkezi'nde geleneksel Türk sanatının birçok motiflerine yer verildi. Uzaktan bakıldığında kümbetler Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olan geleneksel Türk çadırlarına benzetilirken, Ören Köşk (restoran) katında pencereler özellikle panoramik seyir sağlamak amacıyla alabildiğine geniş yapılarak buradan Ankara'yı seyretme imkanını sağlandı.