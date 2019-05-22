Ramazan etkinlikleri kapsamında Nevşehir'in tarihi, kültürü ve medeniyeti Keçiören'de yankılandı. Nevşehir Kültür Evi'nin açılışını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretileri varoluş nedenlerimizdir" dedi.

Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliğinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Nevşehir İli Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Canlı ile birlikte Nevşehir Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla başlayan etkinlik, çocukların ve ailelerin eğlenceli vakit geçirdiği birbirinden farklı gösterilerle devam etti. Daha sonra Nevşehir yöresi mahalli sanatçılardan Sıla Can'ın sahne aldığı muhteşem Türk halk müziği konseri Keçiörenlilere coşkulu bir gece yaşattı. Konser öncesinde Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür plaketi takdim etti.

“Bir olalım, iri olalım diri olalım; gelin canlar hep beraber olalım”

Başkan Altınok, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Her bir ilçesi ve beldesi tarih kokan, medeniyet kokan güzel Nevşehir'i konuk ettik. Nevşehir, dünyanın merkezidir. Nevşehir, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin de memleketidir” dedi. Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın her tarafından insanların gezmek ve görmek için geldiği güzel bir şehrimizdir Nevşehir. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu'nun kapısını çalarken Ahmet Yesevi'den feyz almıştır. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin insana değer veren öğretileri bizim sigortamızdır, varoluş nedenlerimizdir. Ne diyor Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, ‘Bir olalım, iri olalım diri olalım; gelin canlar hep beraber olalım.' Bu değerler, manevi kalelerimiz ve kolonlarımızdır. Nevşehirliler bugün de bu değerleri yaşatmaktadır.”

Altınok, Nevşehir'in kültürel değerlerinin Keçiören'de yaşatıldığı Ramazan etkinliğine konuk olan AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile dernek ve federasyon başkanlarına teşekkür etti. Altınok şunları ifade etti:

“Bize bu vatanı hediye eden devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı ve yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız gönderden inmesin, ebediyen göklerde olsun. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayınızı da tebrik ediyorum. Rahmet, mağfiret ve duaların kabul olduğu mübarek Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Ayrıca Ramazan-ı Şerif, İslam coğrafyasında zulüm altında olan, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin uyanışına ve kurtuluşuna vesile olsun.”

Menekşe: "Belediye başkanı denildiğinde akla ilk olarak Turgut Altınok geliyor"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise, Türk toplumunun geleneklerinin ve göreneklerinin dünyadaki önemine değindi. Menekşe, “Bizim kültürümüzü bütün dünya ile karşılaştırdığımızda farkımız ortaya çıkıyor. Bizim kültürümüz insana değer veren, mazlumun yanında olan bir güzelliğe sahiptir. Bugün Keçiören'de bu kültürün yaşatılmasına vesile olan Turgut Altınok'a teşekkür ediyorum. Ankara'da belediye başkanı denildiğinde akla ilk olarak Turgut Altınok geliyor. Türkiye'ye mâl olmuş ve kalitesiyle, duruşuyla alkışı fazlasıyla hak ediyor. Turgut başkan, çok yönlü, milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olarak hizmet etmeye devam ediyor. Ben vatandaşlarımızın Turgut başkanımıza sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle Ramazan ayının hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Açıkgöz, “Dünyanın sevgi ve kardeşliğe en çok ihtiyacı olduğu şu günlerde mübarek Ramazan-ı Şerif hayırlara vesile olsun. Bu güzel etkinliği düzenleyen Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.