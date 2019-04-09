Altınok ilk meclis toplantısında önemli mesajlar verdi

Keçiören Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasında yeni seçilen meclis üyelerini tebrik eden Başkan Altınok, “Keçiören tercihini yaptı, iradesini ortaya koydu. Buna saygı duyuyoruz. Vatandaş bizleri hizmet etmemiz için, şehrimize, kentimize hizmet edin diye seçti. Keçiören'e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Burada parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Kişileri değil, şehrimizi zenginleştireceğiz” dedi.

“Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz”

Keçiören Belediye Meclisinin ilk toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Başkan Altınok'un açılış konuşmasıyla yeni hizmet dönemine açıldı. AK Parti'den 27, CHP'den 10, MHP'den 5 ve İYİ Parti'den 4 meclis üyesinin bulunduğu Keçiören Belediye Meclisinde, Belediye Başkan Vekilleri, Meclis Divan Kâtibi Asil ve Yedek Üyeleri ile Belediye Encümen Üyeleri seçildi. Meclis açılış konuşmasında belediye meclis üyelerine hitap eden Başkan Altınok, “Bugün vatanımız varsa, devletimiz varsa, belediyemiz varsa bunu önce rabbimize sonra cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına; vatan, millet, devlet uğruna şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize borçluyuz. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kişiye münhasır bir şey meclisimizden geçmeyecek”

Şehrimizin hayrına ve faydasına olan ne varsa yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağız diyen Altınok şöyle konuştu:

“Keçiören tercihini yaptı, iradesini ortaya koydu. Buna saygı duyuyoruz. Vatandaş bizleri hizmet etmemiz için, şehrimize, kentimize hizmet edin diye seçti. Keçiören'e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Burada parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Belediye meclis üyelerimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Yanlış işler yapmayacağız. Şahsa münhasır, kişiye münhasır bir şey buradan geçmedi ve geçmeyecek. Kişiye özgü hiçbir imar düzenlemesinin meclisten geçmediğini hep birlikte göreceğiz.”

“Beytülmal bütün hesapların üzerindedir”

Belediye encümen üyelerine yönelik uyarılarda bulunduğunu da kaydeden Altınok, “Encümen seçiminde aday olan arkadaşlara hep şunu söyledim, omuzlarınızda vebaliniz var. Aldıklarınıza dikkat edin. Eğer kamuyu, belediyeyi zarara uğratan bir şeye müsaade ederseniz beytülmaldir, vebali vardır. Gizli saklı hiçbir işimiz yoktur. Gizlimiz saklımız olmayacaktır. Kişileri değil, kenti zenginleştirmeye bakacağız. Kişilere çalışmadık çalışmayacağız. Allah nasip ederse kentimizi zenginleştirip, kentimize çalışacağız. Alım-satım işiyle uğraşan arkadaşlara da söylüyorum, vebal omuzlarınızdadır. Bunun emniyeti omuzlarınızdadır. Herkesin görevi bitecek ama en önemlisi rabbimize hepimiz hesap vereceğiz. Makam, mevkii, unvan hep geçicidir. Yaptığımız hizmet bir taraftan da beytülmali korumaktır; bütün hesapların üzerindedir” diye konuştu.

Meclis başkan vekilleri ve kâtip üyeler belli oldu

46 meclis üyesinin bulunduğu Keçiören Belediyesi meclis oturumunda yapılan seçimlerde, Meclis 1'inci Başkan Vekili Metin Akdemir, Meclis 2'nci Başkan Vekili Fatih Ünal seçildi. Başkanlık Divan Kâtibi 1'inci Asil Üyesi Enes Sazak, 2'nci asil üyesi Özlem Gürbüz, yedek 1'inci kâtip üye Serdal Gümüş ve yedek 2'nci kâtip üye ise Zeynep Aktaş seçildi. Belediye encümen üyeleri ise Şükrü Özek, Emir Kuşdemir ve Alparslan Doğan oldu.