Altınok: “Mübarek Ramazan ayında iftarın ruhunu, rahmetini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz"

Keçiören Ülkü Ocakları tarafından Keçiören Fatih Stadı'nda düzenlenen 2. geleneksel iftar programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mübarek Ramazan ayında iftarın ruhunu, rahmetini ve huzurunu hep birlikte yaşıyor olmaktan, Keçiören Ülkü Ocakları'mızın düzenlediği bu iftar yemeğinde sizlerle bir arada olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyorum. Ben de Keçiören Ülkü Ocakları'nda hayata başlamış bir ağabeyiniz, bir kardeşinizim. Mübarek Ramazan ayı Türk İslam âlemine, tüm insanlığa hayırlara vesile olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice Ramazan-ı şeriflere erişmeyi nasip etsin” dedi.

Altınok konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'i de anarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizlere Türk milliyetçiliği şuurunu öğreten, Türk İslam davasını anlatan, milliyetçi nesiller yetiştiren Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Her daim okumuş, mühendislerimiz, mimarlarımız ve her alanda yetişmiş nesillerimiz vardır. Başbuğumuz, bu milletin çocuklarına şuurlu bir şekilde, ‘Sen Türkoğlu Türk'sün, sen Müslüman oğlu Müslümansın' bilincini yerleştirmiştir. ‘Ülkene, vatanına, geleceğine sahip çıkacaksın, dava budur' demiştir. Bu vesileyle tüm ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz”.

Ney dinletisi ve mehteranın da yer aldığı iftar programına Başkan Altınok'un yanı sıra Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Keçiören Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mertcan Sarısakaoloğlu ve yüzlerce vatandaş katıldı.