Altınok'tan Keçiörenli öğrencilere yüzme havuzu müjdesi

Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği “Başkan Gençlerle Buluşuyor” programında öğrencileriyle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençler, belediyemizin 4 tane yüzme havuzu var. Yüzme tesislerimizden bütün Keçiörenliler istifade edebilir. Keçiören'deki okullarla belediyemizin ortaklaşa hazırlayacağı takvime göre yüzme havuzlarımız öğrencilerimizin her daim hizmetindedir” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin daveti üzerine okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen “Başkan Gençlerle Buluşuyor” soru-cevap söyleşisine katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Altınok, öğrencilerden gelen sorulara samimi ve içten cevaplar verdi. Bir öğrencinin, Ankara'da öğrenci ulaşım ücretlerine indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna Altınok, “Başkentimizde ulaşımla ilgili meseleler Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğündedir. Bu konuyla ilgi gençlerimizin taleplerini Büyükşehir Belediyemize ileteceğim. Ulaşım ücretleri konusunda öğrencilerimize indirim yapılması için ayrıca önerge de vereceğiz” şeklinde cevap verdi.

Öğrencilere yüzme havuzu müjdesi

Yüzme havuzları konusunda yöneltilen bir soruya ise Altınok'tan müjdeli bir yanıt geldi. Gençlerin ve ailelerin Keçiören Belediyesine ait yüzme havuzlarından kolaylıkla istifade edebileceklerini söyleyen Altınok, “Gençler, belediyemizin 4 tane yüzme havuzu var. Yüzme tesislerimizden bütün Keçiörenliler istifade edebilir. Keçiören'deki okullarla belediyemizin ortaklaşa hazırlayacağı takvime göre yüzme havuzlarımız öğrencilerimizin her daim hizmetindedir. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz belediyemizin yüzme havuzlarından faydalansın diye hep öneride bulunuyorum. Bu önerim Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

"Okullarımızla dayanışma içerisinde olacağız"

Lise öğrencilerinin sorularını cevapladıktan sonra onlara hitaben bir de konuşma yapan Altınok, şunları kaydetti:

“Gençler, makamda oturmak benim dünyama ters bir durum. Sokaklarda ve pazarlarda nasıl ki vatandaşlarımızla iç içeysek, okullarımızla da aynı şekilde dayanışma içerisinde olacağız. Geleceğimiz için umut olan gençlerimizle ve öğretmenlerimizle bu tarz soru-cevap toplantılarımız devam edecek. Okulumuzun ve öğrencilerimizin taleplerini inşallah en kısa zamanda yerine getireceğiz. Kreşlerimizin sayısı çoğalacak, kreşten farklı olarak çocuk evleri yapacağız. Keçiören'de kütüphanelerin sayısını artıracağız. Kütüphanelerimizde yemek yeme imkânı da sağlayacağız.”

En çok talep edilen şehre gezi sözü

Konuşmasının sonunda öğrencilerin şehir dışı gezi düzenlenmesi talebini de dinleyen Altınok, “Gezi düzenlenmesi istediğiniz illerin sıralamasını okulunuzla yaparak belediyemize bildirin. Bu kapsam da en çok talep edilen şehir hangisi ise ilk olarak o şehre gezi düzenleriz” dedi.