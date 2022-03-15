Altınok'tan sağlık çalışanlarına çiçek hediyesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek burada görev yapan sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Altınok, sağlıkçılara saksıda çiçek de hediye etti.

Öte yandan Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler de ilçedeki sağlık kurumlarını gün boyunca ziyaret ederek sağlıkçılara çiçek hediye etmeyi sürdürdü.

Türkiye'de sağlıkçıların özellikle pandemi döneminde özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Altınok, “Pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Hayatlarından, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden feragat ederek sağlığımız için yoğun mesai harcayan her bir sağlık çalışanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.14 Mart Tıp Bayramı sağlıkta şiddetin son bulduğu, sağlıkçılarımızın huzurlu ve mutlu bir meslek hayatı sürdürdüğü yarınlara vesile olsun” dedi.