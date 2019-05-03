Altınok'tan uyuşturucuyla mücadeleye tam destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletimizle, emniyet birimlerimizle, yargımızla el ele vererek uyuşturucu madde kullanımına ve bağımlılığına karşı savaşımız topyekun devam edecek" dedi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hayırlı olsun ziyareti kapsamında makamına gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcıları Soner Yıldırım ve Mohaç Levent ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Celal Özgür Öz'ü misafir etti.

"Tedavi konusunda koordinasyon sağlamaya hazırız"

Adaylık sürecinde en önemli vaatlerinden biri uyuşturucuyla mücadele olan Başkan Altınok, hayırlı olsun ziyareti için gelen EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcıları Soner Yıldırım ve Mohaç Levent'in yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Celal Özgür Öz'le uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele konusunda istişarelerde bulundu. Altınok, "Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve özel kliniklerde maddi yükümlülüğü belediyemize ait olmak suretiyle tedavi konusunda koordinasyon sağlamaya hazırız" dedi.

Altınok şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu kullanımı, toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorundur. Ayrıca toplumun sosyal refahını ve iç huzurunu bozmak gibi çeşitli suçları da beraberinde getirir. Uyuşturucuyla mücadelede, kurumlarımızın yanı sıra her bir vatandaşımızın ayrı ayrı sorumluluğu vardır. Cinayetlerin, saldırıların, tecavüzlerin oranını azaltmak istiyorsak, bu vakaları bir problem olarak görüyorsak herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi adımları olduğunu ve olumlu neticeler alındığını biliyoruz. Bizlerde devletimizle, emniyet birimlerimizle, yargımızla el ele vererek uyuşturucu madde kullanımına ve bağımlılığına karşı savaşımızı topyekun devam ettireceğiz."

Uyuşturucuyla modern yöntemlerle mücadelede

Ziyaretteki sohbette, Altınok'a, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi uzman kişilerden faydalanarak ve şeffaf yöntemlerle yürüttüğü ifade edildi. Aynı zamanda yerel yönetimlerin vereceği desteklerin uyuşturucuyla mücadelede önemli olduğu belirtildi. Modern, gelişmiş ve sürekli yenilenen lojistik ve teknik altyapı ile vatandaşların huzur ve güven içerisinde olması için narkotik ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünün de altı çizildi.