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Altınpark'ta 19 Mayıs coşkusu

Altınpark Expo Center, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla misafirleri için etkinlik düzenledi.

Altınpark Expo Center, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla misafirleri için etkinlik düzenledi.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, parkı ziyarete gelen misafirlere sürprizle karşılık veren park yönetimi, öncesinde temsili olarak hazırlanan "Bandırma Vapuru"nun açılışını yaptı. Ardından mehter takımı gösterisi, zeybek gösterisi ve çeşitli etkinliklerle misafirlerini ve çocukları eğlenceye doyurdu.


Parkın, 19 Mayıs kapısından başlayarak, bando takımı, atlı birlikler, vatandaşlar ile beraber etkinlik alanına kadar kortej eşliğinde bayrak yürüyüşü yapıldı. Etkinlik alanına varan grup, öncesinde temsili olarak hazırlanan "Bandırma Vapuru"nun açılışını yaptı. Sonrasında, bando takımı, zeybek ekibi ve mehter takımı vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Ayrıca, Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı'ndan (ZİÇEV) gelen öğrenciler etkinlik alanı ve park içerisinde fotoğraf çekim etkinliği yaptı.

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