Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü vatandaşla kutladı

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü vatandaşla birlikte kutladı. Kuğulupark'tan başlayıp Ankara'yı gezen Türkmen vatandaşlara çiçek dağıtarak, ''Kadınların her alanda yer alması için elimden gelenin fazlasını yapacağımın sözünü veriyorum'' dedi.

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü vatandaşla birlikte kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuğulupark'tan Kızılay Meydanı'na ve oradan da birçok bölgeyi ziyaret eden Türkmen, vatandaşlara teker teker çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkmen, vatandaşla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Gezi sırasında kullanılan otobüsteki canlı müzikle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Kızılay Meydanı'nda da halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkmen, vatandaşla beraber halay çekti. Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj veren Türkmen, ''Allah yeryüzünü insanlara emanet etti. Erkeklere ya da kadınlara değil. Dolayısıyla yeryüzünde ne varsa hangi alanlar varsa her şeyi ortaklaşa yapabileceğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

''Kadınların her alanda yer alması için elimden gelenin fazlasını yapacağımın sözünü veriyorum''

Türkmen, kadınların her alanda, karar mercilerinde ve özellikle yerel yönetimlerde yer alması için elinden gelenin fazlasını yapacağını kaydederek, bu konunun takipçisi olacağını dile getirdi. Kadınların aynı anda birçok şeyi yaptığını ve hepsinde de başarılı olduğunu vurgulayan Türkmen, ''Bu konunun takipçisi olacağım. Kadınların her alanda, karar mercilerinde ve özellikle yerel yönetimlerde yer alması için elimden gelenin fazlasını yapacağımın sözünü veriyorum. Bir kadın doğuştan yerel yöneticidir diye düşünüyorum. Evi yönetir, evin ekonomisini yönetir, çalışır, içindeyken evini düşünür, akrabalarını, komşularını, çocuklarını, bir aksın aynı anda 19-15 plan yapar, üretir, sonuç alır ve birbirine karıştırmaz. Kadına bir adım giderseniz size 5 adım gelir. Beni kadın olarak aday gösterdikleri için teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

''Ankara'mızı dünya başkentleri arasında ilk sıralara taşıyacağımız alanlar mevcut''

Çankaya'nın önemli bir ilçe olduğunu ve hak ettiği imkanlara kavuşacağının altını çizen Türkmen, Çankayalılarla birlikte her şeyi başarabileceklerine değinerek, ''Çankaya hak ettiği imkanlara kavuşacak. Çankaya çok önemli bir ilçe. Cumhuriyetimizin, Ankara'mızın, ülkemizin üzerine kurulduğu topraklar. Çok daha güzelini hak ediyor. Muhteşem insan potansiyelimiz ve kaynağımızla imkanlarımızı oluşturursak, Ankara'mızı dünya başkentleri arasında ilk sıralara taşıyacağımız alanlar mevcut. İnsana yatırım yapacağız, istihdam alanları oluşturacağız. Kültür ve sanatın başkenti Çankaya olacak ve buradan bir turizm alanı oluşturacağız. Bunu da istihdama dönüştüreceğiz. Çankaya'da iş sorunu yaşayan gencimiz kalmayacak. Çankaya'da yükü hafiflemiş kadınlar olacak. Hem çalışan kadınlarımızın hem ev kadınlarımızın yüklerini alacağız ve o kadınlarla birlikte Çankaya'da herkese ve her şeye dokunacağız. Marka bir kent oluşturacağız. Her köşemize baktığımızda ne kadar güzel bir kentte yaşıyorum diyeceğiz. Bunu hep birlikte Çankayalılarla yapacağız. Büyüklerimiz için, engellilerimiz için kullanıma uygun hale getireceğiz kentimizi. Arzum o ki Çankayalılarla birlikte bu taşın altına elimizi koyacağız ve çok kısa sürede dünyanın parmağıyla gösterdiği bir kent yapacağız. Çankaya'nın kendi değeri var, insan kaynağı var. Bunları bir araya getirerek iyi planlamayla hizmete sunmak gerekiyor. Çankayalıların desteğine her zaman ihtiyacım var. Özellikle de kadın arkadaşlarımın. Çankaya'da kocaman bir kadın gözü, kocaman bir kadın yüreği, kocaman bir kadın eli olacak 31 Mart akşamı.'' diye konuştu.

''Eğer sevgiyle yaklaşırsanız onlardan karşılığını misli misli alıyorsunuz''

Vatandaşın ilgisi ve sevgisinden çok memnun olduğunu belirten Türkmen, Türk halkının kadın konusunda samimi olduğunu bildiğini açıkladı. Kadınlar gününü çiçeklerle ve müzikle kutlamak istediklerini, duygularını bu şekilde aktarmak istediklerini dile getiren Türkmen, sevgiyle yaklaşıldığında bunun misliyle geri döndüğünü belirterek, ''Bizim vatandaşımızın kadın konusunda samimi olduğunu biliyorum. Bir kez daha gözlemleme şansı buldum. Eğer sevgiyle, çiçekle yaklaşırsanız onlardan karşılığını misli misli alıyorsunuz. Müzikle kutluyoruz kadınlar günümüzü. Sevgimizi, onlar için duygularımızı, düşüncelerimizi müzik ve çiçek aracılığıyla iletiyoruz. Niyetlerimizi, düşüncelerimizi, yapmak istediklerimizi güzel şekilde aktarmamız lazım. Eğer sevgiyle yaklaşırsanız, kalbinizi açarsanız çok kişide daha fazla yer bulacağından eminim. Bu amaçla kadınlar gününü hep beraber kutlamak istedik'' açıklamasında bulundu.