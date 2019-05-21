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Amfibi hücum timleri görevlerini başarıyla icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, amfibi hücum timlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı bir şekilde icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, amfibi hücum timlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı'nda hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı bir şekilde icra ettiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, her türlü zorlu göreve hazır olan amfibi hücum timlerinin, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı'nda da hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı şekilde icra ettiği kaydedildi.

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