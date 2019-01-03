‘Ana Hanım Kız Hanım' Necip Fazıl'da sahne aldı

Cahit Atay'ın tanınmış eserlerinden Ana Hanım Kız Hanım isimli oyun, Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

Keçiören Belediyesi, Cahit Atay tarafından kaleme alınan Ana Hanım Kız Hanım isimli tiyatro oyununa Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde ev sahipliği yaptı. Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan dramları ve kadın sorunlarını konu alan oyun, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. ‘Hanım' ismini taşıyan başrol oyuncularından ana ve kız, diğer kadınların sorunlarını temsil edecek şekilde kurgulanan oyunda cinsiyetçi yaklaşımı ve kadının ötekileştirildiğini anlatırken, kimi zaman da izleyicileri güldüren sahnelerle keyifli anları sanatseverlerle buluşturdu. İki perdeden oluşan oyun, tiyatronun hareketli ve durgun sahnelerine göre kurgulanan müzikle izleyiciyi kimi zaman heyecanlandırdı kimi zaman da güldürdü. Mekânsal açıdan iki ayrı ev olarak tasarlanan oyunda, 40'lı ve 60'lı yıllarda Anadolu köylüsünün hane ortamı ve sosyal yapısı yansıtılırken, ekonomik sıkıntılar eşek ve öküz sembolüyle ortaya kondu. Köy yaşamında feodal yapının oluşturduğu sömürünün ve kadın üzerindeki sosyolojik baskının şehir yaşamına da yansıdığını anlatan oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Sosyal ve kültürel faaliyetlere Keçiören Belediyesi olarak büyük önem veriyoruz. Tiyatro, müzik ve sinema gibi çeşitli alanlarda vatandaşlarımıza keyifli vakit geçirmeleri için alternatif etkinlikler düzenliyoruz. Keçiören'in dört bir yanında inşa ettiğimiz sosyal ve kültürel tesislerimizi en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bugün de Cahit Atay'ın kaleme aldığı tiyatro oyununu vatandaşlarımızla buluşturarak 50 yıl önceki Anadolu'yu hayal etme fırsatı bulduk. Keyifli bir oyun oldu. Oyuncularımıza ve izleyici olarak gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.