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Ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

Türkiye genelinde ana sınıfı ve 1’inci sınıflar için yeni eğitim-öğretim yılı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde “seyreltilmiş eğitimle” yüz yüze başladı.

Türkiye genelinde ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yeni eğitim-öğretim yılı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde “seyreltilmiş eğitimle” yüz yüze başladı.


Korona virüs salgınından dolayı geçtiğimiz dönem uzaktan sürdürülen eğitim-öğretim, 2020-2021 yılı için 1. sınıflar ve ana sınıfları hariç bütün kademeleri içine alarak 31 Ağustos tarihinde “uzaktan eğitim” ile başlamıştı. Bugün itibariyle de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okullardaki yüz yüze eğitim “seyreltilmiş uygulamalar” ile ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için başladı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde veliler okul bahçesine alınmazken, okula yeni başlayan öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun sıra olarak İstiklal Marşı okudu. Maske ve siperlik takan öğrenciler okul içerisine tek tek isimleri okunarak çağrılırken, sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi. Öte yandan, okula yeni başlayan bazı öğrencilerin velilerinden ayrılamamaları da dikkat çekti.

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