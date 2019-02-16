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Anadolu Efes finalde

70 mağlup etti.

Bu sonuçla adını finale yazdıran Anadolu Efes, pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçının galibiyle kupa mücadelesi verecek.



Salon: Ankara Spor Salonu


Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Osman Sinan İşgüder


Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 9, Mustafa Kurtuldum, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 1, James Metecan Birsen 2, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, Adrien Moermanx 29, Ahmet Buğrahan Tuncer, Vasilije Micic 9, Bryant Dunston 8, Krunoslav Simon 8


Başantrenör: Ergin Ataman


Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Michael Pressey, Erkan Veyseloğlu 16, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 6, Samet Geyik 8, Robin Clemens Benzing 8, Dusan Cantekin 6, Burak Can Yıldızlı 6, Kyle Edward Gibson 7, Kenan Sipahi 3, Ivan Buva 8, Jason Allen Rich 2


Başantrenör: Dusco Ivanovic


1. Periyot: 24-14 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 38-30 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 65-46 (Anadolu Efes lehine)

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