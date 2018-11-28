Anadolu Efsaneleri tiyatrosu Akün Sahnesinde oynandı

Tiyatroyu, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in yanı sıra çok sayıda davetli izledi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Onur Utku Ulgur'un yaptığı Ankara Efsaneleri tiyatrosu, Serdar Soyalp koordinatörlüğünde geniş bir oyuncu kadrosu ile Anakaralılarla Akün Sahnesinde buluştu.

Ankara'nın tarihi serüvenini ve günlük yaşamını anlatan müzikal iki ayrı bölüm olarak sahnelendi. 1071 Malazgirt Zaferi, Cumhuriyet'in kuruluşu, Ankara'nın başkent oluşu, tarihi ve kültürel zenginliği ile günlük yaşamı konu edinen tiyatronun finali ise 15 Temmuz Destanı ile yapıldı. Türk Bayrağı eşliğinde başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı.

Yaklaşık iki saat süren ve izleyicilerden tam not alan Ankara tiyatrosu duygu dolu anlar yaşattı. Tiyatronun sonunda davetlileri selamlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin tüm katılımcılara teşekkür etti.