“Anadolu Kadınları: Bir Bâcıyân-ı Rûm Hikayesi” isimli oyun seyirciyle buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Anadolu Kadınları Bir Bacıyân-ı Rûm Hikayesi" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Oyunun 22 Kasım'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde gerçekleştirilen ilk gösterimi öncesinde izleyicilere Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı'na dair bilgi veren Türk Tarih Kurumu Başkan Yarımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, bu teşkilatın doğru biçimde anlaşılmasının önemini vurguladı.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol alan zümrelerden birisi olan “Bâcıyân-ı Rûm” adının geçtiği onlarca belge bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kırpık, bu belgelere rağmen bazı tarihçilerin bu teşkilatın mevcudiyetini inkar eden Franz Thachner'ın görüşünü sorgulamadan benimsemelerine ve bilimsel kılıf altında kabullenmelerine işaret ederek, “Bu yorumlar kadın tarihimizin silinmesine yönelik kasıt içermektedir” dedi. Türk Tarih Kurumunun Bâcıyân-ı Rûm'u tanıtmak için sempozyumlar ve sergiler düzenlediğini, belgeler yayımladığını ifade eden Prof. Dr. Kırpık, gençlerde tarih bilincinin yerleşmesi açısından bu tür tarihsel konuları sanatsal ve edebi eserlerle anlatmanın önemini vurguladı.

Kadınların sosyal hayatta yer almasını sağlamak için eğitim öğretim faaliyetleri yürüten, yeri geldiğinde düşmanla savaşan Türk kadınlarının “Bacı” ve “Ahi” sıfatlarıyla vakıflar kurduğunu da belirten Prof. Dr. Kırpık, kadınların çarşıda, pazarda, sosyal hayatın içerisinde bulunduğunu hatta bazı mesleklerin kadınlara emanet edildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Kırpık, Türk kadınının Anadolu'nun vatan olmasında da Müdafaa-yı Vatan Cemiyetlerinin kurulmasında da etkin rol aldığını hatırlatarak, bu tür etkinlikler düzenlemenin Türk kadınına karşı bir vefa borcu olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Güray Kırpık'ın sunumunun ardından Uğur İkiz tarafından kaleme alınan, Abdullah Beyaztaş tarafından yönetilen ve profesyonel tiyatrocuların rol aldığı oyun seyirciyle buluştu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'da çeşitli okullarda sergilenecek olan tek perdelik oyunun diğer illerde de öğrencilerle buluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşmeler sürüyor.